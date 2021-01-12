Блокировка действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Twitter и Facebook помогла мессенджеру Telegram стать вторым приложением по количеству скачиваний в США, сообщает газета Telegraph, ссылаясь на данные компании Sensor Tower.По данным издания, Telegram вышел на второе место после удаления аккаунтов президента и отключения социальной сети Parler, которой пользовались многие сторонники Дональда Трампа. С 6 по 10 января в США Telegram скачали около 545 тысяч раз. Это в три раза больше, чем за те же четыре дня неделей ранее.Помимо блокировки Трампа, на популярность Telegram повлияли перемены в политике конфиденциальности мессенджера WhatsApp.