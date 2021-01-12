В России зарегистрированы случая мошенничества, связанные с продажей вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, отметив, что организация продолжает мониторинг фейков о COVID-19 и препаратах.«С начала года обнаружено 1 112 фейков о вакцине. Также зафиксирован ряд фактов мошенничества, в том числе связанных с продажей неких вакцин, включая иностранные, а также», - приводит ТАСС слова Мизулиной, которая также указала на факты поддельных справок об отсутствии коронавируса.Мизулина отметила, что интернет-платформы самостоятельно блокируют многие мошеннические объявления.По ее словам, в праздничные дни массово фиксировались факты мошенничества с продажей поддельных справок об эпидемиологическом окружении и отсутствии COVID-19. Мизулина уточнила, что было обнаружено свыше 560 подобных рекламных объявлений в поисковых системах и в социальных сетях