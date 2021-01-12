Президент Украины Владимир Зеленский назвал советского конструктора Сергея Королёва украинским учёным и пригласил основателя компании SpaceX Илон Маск в музей исследователя в Житомире, где родился конструктор«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических аппаратов – Сергея Королева. Действительно, он был одним из самых лучших. Я хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, в Музей космонавтики имени Сергея Королева», - написал украинский лидер на английском языке на своей странице в Twitter.Как писал сайт kp.ru, сегодня, 12 января, отмечается 114-летие со дня рождения Сергея Королёва. Маск уже написал в Twitter ответ на сообщение российской госкорпорации Роскосмос о праздновании дня рождения советского конструктора. Основатель SpaceX на русском языке написал о Королеве: «Он был великолепен».Напомним, под руководством Сергея Королёва был организован и осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина. За свою карьеру знаменитый конструктор был награждён орденом «Знак Почёта» и тремя орденами Ленина. Кроме того, он дважды стал героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Королев – наш!» Аккаунт Украины в твиттере «атаковал» официальную страницу РоссииРоссийский аккаунт в Твиттере отметил 114-й день рождения «легендарного советского ракетного инженера» Сергея Королева. Украинская страница возразила, что конструктор сам себя называл украинцем (как будто эта республика не была частью СССР). А в России, дескать, Королев только по лагерям сидел (подробнее)