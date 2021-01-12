В возрасте 87 лет ушел из жизни Шелдон Адельсон, американский бизнесмен, основатель компании Las Vegas Sands, владеющий казино в Лас-Вегасе и Макао. Соответствующее сообщение размещено на сайте его компании.По данным Las Vegas Sands, причиной смерти стали осложнения при лечении лимфомы. В сообщении компании отмечается, что Адельсон будет похоронен в Израиле, на родине его жены.Мириам Адельсон, жена покойного, подтвердила, что миллиардер скончался из-за «осложнений продолжительной болезни».Как сообщает газета Las Vegas Review Journal, Адельсон страдал раковым заболеванием с 2019 года и с 7 января 2021 года взял больничный для прохождения новых медицинских процедур.По оценке Forbes на 12 января 2021 года, состояние Шелдона Адельсона оценивается в 35 млрд долларов. Миллиардер считался одним из главных спонсоров Республиканской партии США, а также действующего американского лидера Дональда Трампа. В ходе кампании 2016 года СМИ называли предпринимателя «кошельком Трампа».