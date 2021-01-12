Минувшая ночь на 12 января стала самой холодной в Испании как минимум за последние 20 летКак сообщает газета El Pais, в населенном пункте Бельо, расположенном в автономном сообществе Арагон, столбик термометра опустился до минус 25,4 градуса, а в муниципалитете Молина-де-Арагон, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча, температура опускалась до минус 25,2 градуса.В парке Ретиро в Мадриде температура опустилась до минус 7,4 градуса, что стало самым низким показателем с 1985 года.Различный уровень погодной опасности объявлен в 41 из 50 испанских провинций. Жертвами холодов в стране за последние дни уже стали семь человек.Синоптики отмечают, что холода на территории страны продержатся до конца недели.