Международный олимпийский комитет (МОК) не осведомлен об инициативе Уфы провести Олимпийские игры 2030 года.«МОК не известно о каких-либо российских городах, проявивших заинтересованность в проведении зимних Олимпийских игр 2030 года», - приводит РИА Новости комментарий в медиа-службы МОК.При этом в Международном олимпийском комитете напомнили, что на основании решения Спортивный арбитражный суд (CAS) России до 16 декабря 2022 года не может быть вручено право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Тем не менее дата выбора страны-хозяйки Олимпиады 2030 года пока не определена.«Как вы знаете, МОК изменил процедуру определения (стран-хозяек) Олимпийских игр. В результате дата выбора страны-хозяйки Олимпиады 2030 года не определена, но диалог с заинтересованными сторонами идет», - отметили в комиете.Ранее пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова заявила, что именно этот регион рассматривает возможность подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. По ее словам, подача заявки будет на проведение игр в столице республики.