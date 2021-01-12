Никита Мордашов, сын миллиардера Алексея Мордашова, пошел в армию после отчисления из вуза.Как сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с сыном предпринимателя, служить Никиту Мордашова отправил отец, поскольку молодой человек не хотел учиться.Сына миллиардера отчислили из Высшей школы экономики летом 2020 года. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник, близкий к вузу. Никита Мордашов учился на коммерческой основе на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета \\"Международные отношения\\"» с 2019 года.Напомним, в 2017 году Алексей Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров, составленный журналом Forbes. Состояние владельца «Северсталь» в тот год оценивалось в 16,8 млрд долларов