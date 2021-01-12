Нынешняя встреча советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине «была полезной», хоть ни по одному пункту переговоров не удалось достичь каких-либо окончательных решений. Об этом вечером во вторник, 12 января, рассказал журналистам заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.«К сожалению, похвастаться нечем», - отметил он, рассказывая о ходе переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе в немецкой столице.По словам Дмитрия Козака, участники встречи обменялись мнениями «по всем принципиальным вопросам» в реализации Минских соглашений и итогов саммита «четверки», прошедшего в декабре 2019 года в Париже, однако «найти окончательные решения не удалось».«Договорились, что будут подготовлены новые принципные подходы к формированию дорожной карты в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта», - сообщил он.Козак уточнил, что советники «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) условились в течение двух недель встретиться еще раз, чтобы вновь обсудить все эти вопросы.Отвечая на вопросы журналистов, может ли Киев вновь начать боевые действия, Козак сказал, что «такого ощущения пока нет», и добавил, что для Украины «это было бы самоубийством».«С лета худо-бедно соблюдается режим прекращения огня, во всяком случае тех масштабных перестрелок, которые были до этого, сегодня не наблюдается», - приводит его слова ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, замглавы администрации президента принимает участие в переговорах политических советников лидеров «нормандской четверки».