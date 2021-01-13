Профессор Центра наук о жизни Сколтеха, эволюционный биолог Георгий Базыкин в беседе с kp.ru назвал способ остановить мутации коронавируса, из-за которых он становится все более заразным.«Надо подчеркнуть, что самый лучший способ не дать вирусу приобретать новые мутации – это сократить количество этого вируса на Земле», - в частности, сказал ученый.Он привел в пример случай в Дании, где из-за коронавируса пришлось уничтожить 17 миллионов норок, и пояснил, что это было сделано «не только для того, чтобы заразилось меньше людей».«Число случаев заражения от норок, скорее всего, все равно было бы небольшим по сравнению с общим числом передач вируса от человека к человеку. Главное опасение было в том, что в этой большой популяции норок вирус будет приобретать какие-то новые мутации и свойства», - объяснил эксперт.«Поступать с людьми, как с норками, мы, слава Богу, не собираемся. Но мы можем принимать меры, которые препятствуют распространению эпидемии – правильно носить маски, избегать больших скоплений людей, часто мыть руки, проветривать комнаты, держаться на расстоянии друг от друга. Чем меньше будет число новых случаев заболевания, тем меньше будет новых мутаций», - сказал Георгий Базыкин.Он добавил, что «если эпидемия задавлена, то и мутировать нечему».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вирус учится распространяться все быстрее»: Биолог рассказал главное, что известно о мутациях COVID-2019Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал об исследовании ученых, которые обнаружили в организме 47-летней россиянки 18 новых мутаций вируса Sars-Cov-2 (подробности).