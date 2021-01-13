Палата представителей конгресса США приняла резолюцию и предлагает вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от власти.Резолюция призывает Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции и признать Трампа неспособным исполнять свои обязанности президентом.Вице-президент при поддержке большинства членов кабинета может отстранить главу Белого дома и занять его место, пока конгресс не утвердит это решение. Майк Пенс заранее отказался от этого предложения. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.Демократы заявляют, что если Пенс не примет это решение, то они объявят Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Но для подобного решения требуется еще две трети голосов сенаторов, нужного количества пока нет. Плюс ко всему у сената осталось мало времени на рассмотрение обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.