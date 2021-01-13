В Москве умер звезда кино и сериалов Денис Карасев. По предварительным данным, артист скончался у себя дома, в столичной квартире. Ему было всего 57 лет.Как сообщает Пятый канал, артист почувствовал себя плохо и вызвал «скорую помощь», однако прибывшие к нему медики не смогли его спасти. Причины и обстоятельства смерти актера пока не раскрываются.Денис Карасев родился в 1963 года в Эстонии. В 22 года он закончил ГИТИС, играл в таких спектаклях как «Жестокие игры», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», также танцевал в «Юноне и Авось» и в «Поминальной молитве».Наибольшую известность актеру принесла роль в авантюрной комедии «Московская любовь» режиссера Валерия Курыкина. Также артист исполнил заметные роли в таких картинах, как «Адмиралъ», «Сволочи», «Притяжение», «Мы из будущего 2», «Я – кукла».В 2004 году Карасев попробовал свои силы в качестве режиссера. Он поставил спектакль «Белые одежды» по повести маркиза де Сада, в котором приняли участие Сосо Павлиашвили и Ольга Антонова.