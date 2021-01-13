За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в всех 85 регионах.Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 566 летальных исходов.За сутки в России полностью выздоровело 28 658 человек.Всего за все время пандемии в России выявлено 3 471 053 случаев коронавируса. 63 370 из них стали жертвами инфекции. Специалисты провели более 90 миллионов тестов на определение болезни.Лидерами по числу выявленных случаев инфекции по прежнему являются Москва - 4320, Санкт-Петербург - 3003, Московская область - 1189. А также Нижегородская, Ростовская, Воронежская и Свердловская области с данными около 400 случаев заражения в сутки.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние время. Это подтвердил и представитель ВОЗ в России.