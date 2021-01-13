Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать вакцинацию от коронавируса всех россиян, призвав подготовить соответствующую инфраструктуру.«Со следующей недели нужно переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавируса, подготовив соответствующую инфраструктуру», - сказал российский лидер в ходе совещания с правительством в среду, 13 января.Как писал сайт kp.ru, глава государства также назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, однако указал на необходимо понять, как препарат будет действовать в условиях множества штаммов.«Никакие другие препараты этого рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют», - отметил президент.Напомним, на данный момент в стране официально зарегистрированы две разработанные в России вакцины: Спутник V и ЭпиВакКорона.