Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал руководству Академии наук и Роскосмосу обратиться к президенту России, чтобы отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса.«Совет РАН по космосу ... рекомендует руководству РАН и госкорпорации \\"Роскосмос\\" обратиться к президенту РФ с предложением, предусматривающим корректировку … создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок», – говорится в документе, опубликованном на сайте совета РАН, заседание которого состоялось 16 декабря 2020 года.В документе отмечается, что в проекте должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.Согласно федеральной целевой программе, сверхтяжелую российскую ракету-носитель, названную «Енисей», должны были запустить в 2028 году. Ракету планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.