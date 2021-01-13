Первым масштабным событием года 170- летнего юбилея Самарской губернии стало открытие выставки «Высочайше повелено: образовать губернию» в самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина. На открытии присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Глава региона поздравил всех присутствующих со знаменательной датой и поблагодарил организаторов выставки за то, что они сохраняют историю и культуру родного края.- В день рождения губернии мы открываем огромный цикл юбилейного года. Много важных, социально-значимых, интересных и познавательных событий еще впереди. Не буду открывать всех секретов, но я уверен, что это понравится как жителям, так и гостям региона - подчеркнул губернатор.Также губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил историков и археологов за сохранение наследия наших предков, что дает новому поколению возможность узнавать новое о своей родной земле.- Чем больше мы будем узнавать о родном крае, тем больше будем в него влюбляться. И чем больше знаешь, тем больше ценишь. Вот точно это про нашу самарскую землю, - обратился к юным гостям выставки глава региона.Самарская область во все времена была надежной опорой для страны. Ведь недаром ее дважды делали столицей нашего государства. Жителям Самарской области есть чем гордиться, и есть на кого равняться. Наши предки свой вклад в развитие и процветание нашей губернии и достижение космических высот, а новое поколение продолжает этот путь в покорении новых вершин.