В тропическом Лаосе впервые за долгое время выпал снег. 11-13 января с стране прошел сильный снегопад. В северных провинциях Сиенгкхуанг, Хуапхан и Луангпрабанг ночные температуры опустились до 1-3 градусов мороза, а дневные не превышают +4 - +7 градусов.К таким холодам местные жители точно не привыкли. Последний раз снег на севере Лаоса видели аж в 2016 году, и то только на вершинах гор. Сейчас же снег хоть и подтаивает, но все равно лежит весь день.В соседних с Лаосом Вьетнаме и Таиланде тоже холодно. Во Вьетнаме заметили невиданный для страны снегопад. В городе Шапе температура упала до минус одного градуса Цельсия, а в горном районе Син Хо в Лай Чау - до минус двух.В Таиланде снег пока не выпал, но на севере страны температура регулярно опускается до 8-10 градусов тепла. Хотя раньше такие \\"морозы\\" были редкостью.