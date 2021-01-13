Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) отказался собрать Сенат для импичмента американского лидера Дональду Трампу до инаугурации Джо БайденаКак передает газета Washington Post со ссылкой на представителей Макконнелла, республиканец отказался собирать верхнюю палату в пятницу, 15 января, и «вообще до 19 декабря».«Могу подтвердить», написал представитель Макконнелла Даг Андрес в Twitter, сославшись на материал газеты.Сенат выйдет с каникул 19 января, за день до вступления Байдена в должность. Таким образом, без сбора Сената, план демократов отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится.Напомним, Демократическая партия заявила о планах вынести импичмент главе Белого дома после беспорядков в Капитолии. Демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к насилию. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 13 января, к обсуждению процедуры импичмента американского лидера приступила Палата представителей Конгресса США. Импичмент уже прошел процедурное голосование