Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Препарат получил разрешение на экстренное использование. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).В сообщении отмечается, что поставки вакцины будут обеспечиваться благодаря международным партнерам РФПИ в Китае, Индии, Южной Корее и других странах.«Приветствуем решение министерства здравоохранения Венесуэлы одобрить применение \\"Спутник V\\" - безопасной и эффективной вакцины, которая поможет предотвратить распространение коронавируса», - заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.Глава РФПИ напомнил, что «Спутник V» уже является частью национального портфеля вакцины в ряде стран Латинской Америки, и отметил, что фонд ожидает новых партнеров по вакцине со странами региона в ближайшие недели.Как писал сайт kp.ru, сегодня, 13 января, ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica сообщило о запуске в Бразилии производства российской вакцины «Спутник V». Компания сообщила, что РФПИ предоставил всю необходимую документацию и материалы, и на этой неделе они подадут заявку для разрешения на использование «Спутник V» в экстренных случаях.