Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан считает, что второй год пандемии коронавируса, возможно, будет даже более тяжелым, чем предыдущий 2020 год.«Мы вступаем во второй год, и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения (коронавирусной инфекции)», - заявил представитель ВОЗ, отметив, что по данным за последние две недели, заболеваемость COVID-19 «вновь достигла пика».Только за минувшую неделю, по его словам, во всем мире было выявлено около пяти миллионов новых случаев заражения, от последствий заболевания скончались более 85 тысяч человек, передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в мире превысило 90,07 миллиона, из-за COVID-19 умерли почти два миллиона заболевших.