В немецком городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) несколько обитателей местного дома престарелых заразились коронавирусом после прививки вакциной компаний BioNTech и Pfizer, сообщает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.Произошедшее уже прокомментировали городские власти. По словам представителя администрации Хаген, это случилось потому, что иммунитет к COVID-19 формируется только через семь – десять дней после первого укола, а вторую инъекцию пенсионерам ввести не успели: «За это время можно заразиться».Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что внесла вакцину от коронавируса, которую вместе разработали американская компания BioNTech и немецкая Pfizer, в список препаратов для экстренного использования.На днях стало известно о смерти американского врача через несколько недель после прививки этой вакциной.