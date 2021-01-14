В России могут отменить обязательный государственный экзамен (ОГЭ), пока оставив его только для тех школьников, которые после девятого класса собираются поступать в средние специальные учебные заведения – техникумы и колледжи.Над соответствующим законопроектом уже работают в Госдуме. В будущем же депутаты хотят вовсе отменить ОГЭ, как устаревший инструмент оценки уровня подготовки выпускников. Об этом рассказал газете «Известия» заместитель главы думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев.«На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же полная отмена ОГЭ», - приводит издание слова парламентария.Максим Зайцев добавил, что следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. Он отметил, что оба экзамена стандартизированы и оценивают не реальные знания ученика, а навыки, полученные в результате подготовки.На рассмотрение Госдумы документ может быть вынесен уже весной – в марте или апреле этого года.Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в России пока передумали вводить обязательный ЕГЭ по иностранным языкам, остаются только русский язык и математика, а также предметы по выбору.