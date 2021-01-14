Уходящий президент США Дональд Трамп останется на своем посту до завершения срока полномочий, поскольку при всем желании сенат не успеет завершить процедуру импичмента до 20 января – дня инаугурации нового главы государства Джозефа Байдена.Об этом говорится в заявлении лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла. Он пояснил, что «даже если бы процесс в сенате начался на этой неделе и быстро продвигался, до того, как президент Трамп покинет должность, не было бы достигнуто окончательного вердикта». Сенатор добавил, что это не решение, которое принял он сам, «это факт».Митч Макконнелл напомнил, что за всю историю США Палата представителей конгресса представила к импичменту только троих президентов (Эндрю Джонсона в 1868 году, Билла Клинтона в 1998 — 1999 годах и самого Трампа в 2019 — 2020), все в итоге были оправданы сенатом, но процедура длилась «83 дня, 37 дней и 21 день соответственно».По его словам, просто «нет шансов, что справедливый процесс может завершиться до того, как избранный президент Байден будет приведен к присяге на следующей неделе». Макконнелл посоветовал конгрессу в ближайшие семь дней сосредоточиться на «упорядоченной передаче власти новой администрации Байдена».