Шесть взрослых и трое детей пострадали во время пожара в одном из пятиэтажных домов Роменского округа Московской области, сообщили в экстренных службах Подмосковья.- При пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома №15, корпус 2 на улице Гурьева пострадали девять человек, в том числе три ребенка, - передаёт РИА Новости слова своего собеседника.Уточняется также, что пожар произошёл в среду, 13 января. Пожарным удалось эвакуировать 20 человек, среди которых было пятеро детей. У девяти человек врачи обнаружили признаки отравления продуктами горения. Среди пострадавших трое детей 2014-2019 годов рождения. Все они госпитализированы.В тушении пожара приняли участие 42 специалиста и 12 единиц техники.Ранее сайт KP.ru рассказывал о пожаре под Новосибирском в заброшенном сарае, где жила семья из пяти человек. Родители оставили одних двух дочек пяти и шести лет с трёхлетним сыном. Дети сгорели заживо из-за печки-буржуйки, которая отапливала ветхий сарай. По словам очевидцев, когда, вернувшись домой, родители увидели пожар, они не бросились спасать детей, а убежали. Сейчас суд продлил их арест до 15 февраля.