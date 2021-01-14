Начало покупки иностранной валюты Минфином не окажет существенного влияние на курс рубля. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.«Решение Минфина РФ возобновить покупки иностранной валюты не стало каким-то сигналом для рынка, так как принято в рамках исполнения бюджетного правила, то есть является чисто техническим и зависит исключительно от объема дополнительных нефтегазовых доходов госбюджета, которые и направляются на покупку валюты. Естественно, данное решение накануне повлияло на курс рубля, вызвав его умеренное ослабление, но сам по себе этот фактор на более долгосрочном горизонте оказывает лишь фоновое воздействие на российскую валюту», - цитирует эксперта «Российская газета».Специалист добавил, что в первую очередь, на курс рубля продолжат влиять именно цены на нефть, а покупка валюты Минфином будет лишь незначительно влиять на курс, усиливая или сдерживая движения, вызванные другими факторами.Напомним, ранее Центробанк РФ опубликовал официальные курсы валют на пятницу, 15 февраля. Курс доллара от ЦБ вырастет на 26 копеек и составит 73,79 рубля, курс евро, наоборот, подешевеет и опустится до 89,64 рубля, передает «Свободная пресса».