Комбинированная российская вакцина, которая защищает сразу от коронавирусной инфекции и гриппа, может появиться в стране к концу 2022 году. Об этом в четверг, 14 января, сообщил глава разработавшего «Спутник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ученые объяснил, что технология создания подобных вакцины уже отработана специалистами. В настоящее время ее начинают адаптировать под различные варианты вируса гриппа и возбудители коронавирусной инфекции.- Сейчас мы на тех штаммах заболевания, которые есть у нас в распоряжении, все отрабатываем, а потом планируем подключить актуальные штаммы. Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года, - рассказал Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.Как ранее писал сайт Kp.ru, объединенную вакцину, обеспечивающую защиту сразу от коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа, также разрабатывает российский центр «Вектор», ученые которого в прошлом году создали вторую российскую вакцину от коронавируса. В начале ноября стартовали ее испытания на животных, которые показали эффективность препарата.