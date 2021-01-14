Пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует обезопасить себя от коронавирса и пройти вакцинацию. Тем более, что противопоказаний для этого нет. Такое мнение выразила главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Москвы и главный врач городской клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева.«Таких противопоказаний нет. Напротив, как и большинство других специалистов, я убеждена: прививка от COVID-19 нужна всем», - заявила медик.Также она добавила, что любая патология может спровоцировать более тяжелое течение болезни, а значит, по возможности, следует предпринять все возможные меры, чтобы не заразиться ковидом.«Патология сердечно-сосудистой системы всегда чревата риском инфаркта или инсульта. Коронавирус же делает этот риск для таких пациентов еще более высоким. Поэтому любой больной с ишемической болезнью, аритмией, атеросклерозом и другими заболеваниями для нас, врачей, вызывает тревогу при пандемии», - цитирует специалиста «Российская газета».Более того, Елена Васильева назвала возможность делать прививку для москвичей старше 60 лет – прекрасной инициативой. По мнению кардиолога, это поможет уберечь людей из основной группы риска от коронавируса.