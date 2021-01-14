Вероятность заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации от заболевания минимальна, вакцина работает хорошо. Об этом в четверг, 14 января, заявил заместитель главы российского министерства здравоохранения Павел Пугачев на Гайдаровском форуме.- Мы можем оценить эффективность вакцины с точки зрения возможности заболевания после первой и второй прививки. В настоящее время мы наблюдаем, что шанс заразиться после вакцинации минимален, что вакцина действительно хорошо работает, - подчеркнул замминистра.Накануне российский президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции является лучшей в мире и в стране пора начинать массовую вакцинацию населения от заболевания.Как сообщал сайт kp.ru, сейчас сертификация российской вакцины «Спутник V» находится на стадии согласования со Всемирной организацией здравоохранения, однако ВОЗ готова содействовать ускорению данного процесса.ПО ТЕМЕМожно ли заразиться коронавирусом повторно, если у вас есть антитела, и кто рискует больше всехПочему заболеть ковидом можно даже при высоком уровне антител, kp.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности)