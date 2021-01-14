После появления новой жертвы таксиста, удовлетворявшего себя при пассажирке в Санкт-Петербурге, агрегатор такси Ситимобил проверил таксопарк, в котором работал водитель, и заблокировали его за нарушение правил. Компания выяснила, что таксопарк допускал этого водителя на линию под другим аккаунтом.Напомним, после громкой огласки «эротической поездки» в такси жительницы Санкт-Петербурга, при которой водитель включил порно и начал себя ублажать, еще одна девушка сообщила, что стала жертвой тот же таксиста: 14 декабря, она ехала с любителем мастурбации в Пулково.- В ходе изучения информации, в том числе случая со второй пострадавшей от действий того же водителя, мы выяснили, что таксопарк допускал этого водителя на линию под другим аккаунтом, - сообщила kp.ru пресс-служба Ситимобил.Представители компании объяснили, что в агрегаторе для каждого водителя существует уникальный ID, благодаря которому пресекаются все попытки повторной регистрации в другом таксопарке после блокировки. Обойти эту систему можно только договорившись с таксопарком или украв аккаунт другого водителя.- Оба эти случая являются злостным нарушением, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк. Мы будем следить за подключением новых водителей в Санкт-Петербурге, чтобы не допустить заблокированного водителя к подключению по подобной схеме через другой таксопарк, - пообещали в компании.Напомним, ранее представители Ситимобил говорили, что в компании шокированы случившимся с одной из клиенток. Из-за инцидента агрегатор намерен разослать всем партнерам и таксопаркам предупреждение о более тщательной работе с подготовкой и проверкой водителей, а также обновленные правила отбора водителей.