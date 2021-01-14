На фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции власти Франции приняли решение ужесточить меры по борьбе с эпидемией. С 18 января все приезжающие во Францию из стран за пределами Евросоюза будут обязаны пройти недельный карантин. Об этом в четверг, 14 января, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс, выступая с телеобращением к гражданам.- Мы намерены усилить контроль на границах. Все прибывающие должны будут сдать тест на коронавирус перед вылетом, сдать повторный тест во Франции и пройти карантин. Франция находится на плато пандемии, однако нагрузка на госпитали стабильна, хотя и остается на высоком уровне, - сообщил глава французского правительства.В свою очередь руководитель Минздрава Франции Оливье Веран отметил, несколько случаев южноафриканского штамма коронавируса зарегистрированы во Франции в последние дни, а этот штамм является более заразным, чем обычный коронавирус.Власти Франции также приняли решение ввести на всей территории государства с 16 января комендантский час. Он будет начинаться в 18:00 и завершаться в 06:00.