Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал смерть Бориса Грачевского. Художественного руководителя «Ералаша» не стало 14 января, около 22-00.Продюсер отметил, что «нас покидают лучшие». Он очень расстроен случившимся и скорбит вместе с друзьями Бориса Грачевского.- Он был яркий, глубокий, интересный человек, Царствие ему небесное, нас покидают лучшие, - отметил Иосиф Пригожин в беседе с RT.Он отметил, что был очень хорошо знаком с Борисом Грачевским.- Он был хороший человек, - заключил Пригожин.Ранее Владимир Винокур в беседе с Пятым каналом признался, что шокирован смертью Грачевского. Случившееся он назвал большой потерей.Борис Грачевский умер в больнице, куда попал перед Новым годом с коронавирусом. Незадолго до смерти он приходил в сознание, но врачи снова ввели его в состояние медикаментозного сна. Оттуда пациент больше не вышел.Дома его ждали молодая супруга, которая всего 9 месяцев назад родила ему сына.