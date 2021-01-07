Накануне Нового года стало известно о госпитализации Бориса Грачевского.У 71-летнего основателя детского киножурнала «Ералаш» обнаружили коронавирус, который режиссёр поначалу лечил в домашних условиях. Однако перед новым Новым годом Грачевскому стало плохо, Бориса Юрьевича госпитализировали.- Борис лежит в реанимации,- рассказали kp.ru друзья Бориса Грачевского. - На данный момент он не подключен к ИВЛ и процент поражения его легких составляет 75%.По словам родственников и друзей режиссёра, врачи оценивают состояние Грачевского как «стабильно тяжелое». Вирусная пневмония так же осложнилась присоединением бактериальной инфекции.Напомним: четыре года назад Борис Грачевский женился на Екатерине, своей молодой спутнице. В апреле прошлого года у 71-летнего Бориса Юрьевича и Кати родился сын Филипп. От предыдущих браков у режиссера есть ещё сын и две дочери.В 2018 году в шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» Грачевский признался, что у него диагностировали рак кожи. По словам режиссёра, все началось с небольшой родинки, которая доставляла ему дискомфорт. Потом последовал ряд операций, облучение и химиотерапия.- Из маленькой родинки выросла большая болезнь. Я пережил несколько серьезных операций, облучение, химию принимал. Борьба, война, болезнь опять вылезла, но тогда появились нужные лекарства, которые мне помогли. Пока что все хорошо, но в любой момент все может начаться заново, поэтому проверяюсь каждые полгода, – поведал Корчевникову Грачевский.Тогда же режиссёр отметил, что его очень поддержала в борьбе с раком молодая жена Катя.Девушка и сейчас очень переживает за здоровье мужа, вновь оказавшегося на больничной койке. Мол, победили одну напасть и коронавирус победим.- Как я хочу к тебе! - написала недавно в своём Инстаграме супруга Грачевского, выложив совместный снимок с режиссёром. - Верю, что скоро мы будем вместе! Все будет хорошо!-подписала фото Екатерина Грачевская.