В Москве умер Борис Грачевский. Он болел коронавирусом с 27 декабря 2020 года. Состояние 71-летнего артиста резко ухудшилось 13 января, его снова ввели в кому. Однако спасти легендарного создателя \\"Ералаша\\" не смогли.Молодая жена Бориса Грачевского опубликовала последнее фото умершего мужа. Артист запечатлен на отдыхе. Он улыбается. Вероятно, яркий кадр сделала третья супруга.Все дни с момента госпитализации артиста Екатерина Белоцерковская молилась и просила у поклонников поддержки. \\"Мой муж, действительно, находится в больнице на лечении. Я на всю страну прошу молиться о его здоровье! Врачи 52-й больницы делают все, состояние тяжелое\\", - заявляла 35-летняя супруга.Грачевский был госпитализирован с коронавирусом в канун Нового года. За это время состояние легендарного создателя \\"Ералаша\\" то улучшалось, то ему вновь становилось хуже. На днях врачи вновь ввели его в медикаментозную кому. Причиной ухудшения состояния стали сочетание вирусной пневмонии и бактериальной инфекции. Кроме того, проблем добавлял пожилой возраст и ослабленный борьбой с раком кожи иммунитет. Грачевский лечился от него несколько лет подряд.Казалось, только недавно артист обрел личное счастье. 8 апреля 2020 год он стал отцом в четвертый раз. \\"Мальчика назвали Филиппом. Имя сыну мы выбрали еще до его рождения. Мне и супруге оно очень нравится. Филипп - настоящий богатырь. Его вес 3830 г, а рост 56 см. Врачи показали мне его сразу после рождения. Подержать, конечно, не дали, сами понимаете, - карантин\\", - рассказывал Грачевский.На родах он не присутствовал. \\"Если честно, боюсь. Но стойко ждал под дверью, чтобы первым поздравить жену. Катя все время плачет от счастья. Еще до появления сына на свет постоянно повторяла, как сильно его любит\\", - делился артист. Тогда он не скрывал, что его переполняют эмоции. \\"Дети - это всегда счастье. Мы оба очень хотели этого ребенка и, скажу по секрету, все сделали сами\\", - хвастался многодетный отец.Напомним, Борис Грачевский был женат три раза. С первой супругой Галиной Грачевской он прожил почти 35 лет. От этого союза в 1972 году родился сын Максим. В 1979 году на свет появилась дочь Ксения. Вторая супруга - Анна Панасенко в 2012 году родила артисту дочку Василису. Третьей супругой стала Екатерина Белоцерковская. Пара жила в браке с 2016 года. Свадьба состоялась на острове Маврикий в Индийском океане. Несмотря на большую разницу в возрасте, влюбленные прекрасно ладили. Грачевский не раз признавался, что благодаря молодой жене наче взглянул на жизнь и стал меньше работать, а больше думать о родных и близких.