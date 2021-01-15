Без пяти минут 46-й президент США Джозеф Байден призвал конгресс на фоне пандемии коронавируса выделить на поддержку американской экономики, а также вакцинацию и тестирование населения дополнительные средства в сумме 1,9 триллиона долларов.«План избранного президента по спасению Америки стоимостью 1,9 триллиона долларов амбициозен, но достижим, он поможет экономике и начнет побеждать вирус», - говорится в заявлении штаба переходного периода.Команда демократа уточняет, что около 400 миллиардов долларов предполагается выделить непосредственно на борьбу с пандемией, почти триллион – на помощь гражданам, остальное должно быть направлено на стимулирование экономики, передает ТАСС.Кроме того, Байден предлагает 170 миллиардов долларов выделить старшим школам и высшим учебным заведениям, еще 130 миллиардов – на поддержку безопасного открытия средних школ. Отмечается, что «это поможет достичь цели первых 100 дней президентства по возобновлению работы школ».