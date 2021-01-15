В четверг, 14 января, в индонезийской провинции Западный Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. В результате погибли не менее трех человек, еще как минимум 24 местных жителя получили травмы, передает портал Detik со ссылкой на сведения Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.По данным Европейско-средиземноморского метеорологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения располагался в 139 километрах к северо-западу от города Паре-Паре, его очаг залегал на глубине всего восемь километров.Подземные толчки разрушили более 60 зданий, в том числе отель и офис губернатора провинции, около двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются.Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2018 года на индонезийском острове Сулавеси тоже произошло сильное землетрясение. Подземные толчки были настолько мощными, что спровоцировали разрушительное цунами. Тогда жертвами стихийного бедствия стали несколько тысяч человек, число пострадавших превысило 10,6 тысячи. Причем большинство погибших – жители прибрежного города Палу, сильнее всего пострадавшего от цунами.