Роспотребнадзор вывил почти 1,5 тысячи мутаций коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова«Это важная тема, мы ей занимаемся, конечно. На сегодняшний день мы нашли уже почти 1,5 тысячи мутаций», - сказала глава Роспотребнадзора, отметив, что оснований говорить о полном прекращении циркуляции коронавируса нет, поскольку он станет сезоннымПо ее словам, комплекс мер по борьбе с COVID-19, который выработан в России, позволяет не говорить о локдауне. Она отметила, что россияне уже научились жить в условиях коронавируса.Напомним, ранее в новосибирском центре «Вектор выделили британский штамм коронавирусной инфекции, и объяснили, чем такой штамм грозит россиянам. Накануне Всемирная организация здравоохранения предупредила о появлении все новых штаммов коронавируса В ВОЗ объяснили это высокими темпами распространения вируса.