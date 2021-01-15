Коронавирусная инфекция полностью не уйдет, она станет сезонным в России. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Попов Анна ПоповаКроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что сегодня никто не может сказать, когда закончится пандемия COVID-19. Однако, по ее словам, на данный момент, есть понимание эпидемиологического процесса и некоторые прогнозы выходу из пандемии.«Сегодня говорить о том, что у нас прекратится циркуляция этого вируса, оснований нет никаких, мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон так, как приходит вирус гриппа»,При этом Попова отметила, что Россия очень уверенно преодолела прошлый год в плане борьбы с пандемией. Она обратила внимание на то, что все подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией были быстро локализованы и удалось избежать локдаунов.