Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме заявил, что наступивший год будет ненамного легче, потому как начинается третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй.\\"То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет\\", - сказал Кудрин.Он считает, что в 2021 году правительству РФ придется принимать новые меры поддержки. Кудрин напомнил, что уже сейчас власти приняли решение о продлении действовавших в прошлом году антикризисных мер.\\"Нужны новые дополнительные шаги в стратегии борьбы с кризисом\\", - сказал Кудрин.Ранее он отметил, что американский доллар сохранит свое лидерство на мировом рынке еще на 30-40 лет.