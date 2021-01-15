Литва может запретить въезд в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Об этом сообщили в литовском министерстве иностранных дел, назвав их выступления инструментом «мягкой российской политической пропаганды»«МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду», - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.По его словам, Литва является правовым государством, которое должно в соответствующих решениях руководствоваться юридическими инструментами. «Для включения того или иного лица в черный список должны быть четкие правовые основания», - отметил глава внешнеполитического ведомства.Киркоров и Шуфутинский упоминаются во многом в связи с тем, что организаторы их гастролей в Литве получили компенсацию в размере около 30 тысяч евро в связи с отменой концертов из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Такие выплаты назначались и организаторам других культурных мероприятий, но случай российских исполнителей вызвал скандал в литовских СМИ.