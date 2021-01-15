В период новогодних праздников, с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, туристско-экскурсионный поток в Нижегородской области превысил 96,6 тысячи человек. В сравнении с предыдущим годом он вырос более чем в полтора раза. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.- Из-за эпидемиологической обстановки мы были вынуждены отказаться от массовых мероприятий и разработали безопасную новогоднюю программу для нижегородцев и гостей города. Так, на Дмитриевской башне появилась праздничная звуковая 3D-инсталляция, а в Нижегородском кремле и на Большой Покровской – новогодняя иллюминация. На многих площадках была доступна технология дополненной реальности и интерактивные стенды, где аниматоры общались с прохожими в прямом эфире, – отметил Глеб Никитин.— Перед Новым годом открылись три благоустроенных общественных пространства в рамках инфраструктурной программы подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. За праздники площадь Маркина и сквер Свердлова успели стать новыми точками притяжения туристов и жителей города, – добавил губернатор Нижегородской области.Кроме того, за новогодние праздники более 26 тысяч человек воспользовались услугами отелей, гостиниц и других коллективных средств размещения на территории Нижегородской области.- Загрузка многих отелей, расположенных в Нижнем Новгороде, доходила до максимальных значений. Традиционно среди популярных мест посещения – Нижегородский кремль и Арсенал, а также Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, художественный музей, выставочный комплекс, – отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.