Президент Дональд Трамп планирует в последний раз нанести удар Джо Байдену, покинув Белый дом всего за несколько часов до церемонии инаугурации своего преемника в среду.Президент собирается вылететь в свою резиденцию в Мар-а-Лаго утром 20 января перед тем, как Байден принесет присягу в полдень и станет 46-м президентом страны, сообщает Bloomberg News .Выбор времени отъезда делает маловероятным, что Трамп и первая леди примут Джо и Джилл Байден на чашку кофе - традиция уходящей первой пары для их замены утром в день инаугурации.Преждевременный уход, пока он еще является президентом, также позволит Трампу использовать позывной «Air Force One» для полета в Палм-Бич, Флорида.Если Трамп уедет из Вашингтона после того, как Байден принесет присягу, ему придется попросить Байдена позволить ему использовать изготовленный по индивидуальному заказу самолет с его характерной бело-синей краской. Все уходящие президенты должны сделать такую просьбу, которая обычно удовлетворяется.На прошлой неделе Трамп объявил, что не будет присутствовать на инаугурации своего преемника 20 января. Хотя в свое время Байден уважительно отнесся к приходу к власти Дональда Трампа отметив, что после этого США окажутся в надежных руках.