Российский певец, заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский заявил, что считает обидным заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсберги о возможности запрета въезда в страну ему.- Это, конечно, обидные вещи, которые мне пришлось увидеть в интернете, - сказал исполнитель в эфире телеканала \\"Россия-24\\". - Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву\\".Напомним, в МИД Литвы ранее высказывались о возможном ограничении въезда на территорию страны не только Шифутинскому, но и Филлипу Киркорову. Их в дипведомтсве навали инструментом \\"мягкой российской политической пропаганды\\".