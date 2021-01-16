Российский доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил, что в скором времени мир может охватить эпидемия, которая будет опаснее коронавирусной инфекции, - эпидемия ожирения. По его словам в эфире телеканала «Россия 1» в субботу, 16 января, почти 40% жителей планеты страдает от проблем с лишним весом. Зачастую они приводят к развитию диабета, инфарктам, инсультам и онкологиям.- За год наравне с 1,5 миллиона жертв коронавирусной инфекции от голода умерло десять миллионов человек, а от проблем, которые связаны с ожирением, - более 20 миллионов. Такие потери никакому коронавирусу не снились, - подчеркнул врач.Александр Мясников отметил, что одним из важных факторов, определяющих склонность к избыточному весу, являются привычки родителей. Так, если женщина курит во время беременности или один из родителей имеет проблемы с избыточным весом, то ребенок будет предрасположен к ожирению в течение всей своей жизни. Другим фактором риска развития ожирения у ребенка является диабет у матери.Доктор сообщил, что, в соответствии с последними исследованиями, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция.