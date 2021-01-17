В России за минувшие сутки зарегистрировали 23 586 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 17 января 2021 года, общее число инфицированных за все время пандемии в стране возросло до 3 568 209 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.Согласно представленным данным, за прошедшие 24 часа наибольшее число инфицированных зафиксировали в столице, где ежесуточный прирост инфицированных составил 4012. В тройке лидеров также остаются Санкт-Петербурге (3316) и Московская область (1426).Среди новых инфицированных около 12,1 процента не имели клинических проявлений заболевания. Также, за минувшие сутки зарегистрировали 481 летальный исход, а выздоровело 23 440 человека. За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в России стали 65 566 заболевших, всего вылечились уже 2 960 431 пациента.Напомним, до субботы, 16 января, в России пятый день подряд число выздоровевших от коронавируса превышает число заразившихся. Днем ранее за сутки в стране выявлено 24 092 новых случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 27 311 человек.