Коронавирусную инфекцию выявили у терапевта, профессора и доктора медицинских наук Анатолия Цфасмана, который сейчас находится в московской инфекционной больнице в Коммунаре.Как сообщает источник «Комсомольской правды», доктора медицинских наук госпитализировали неделю назад, последние дни его состояние ухудшается, однако на данный момент он еще не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)Анатолию Цфасману 92 года. Он руководит Центром профпатологии и профпригодности ЦКБ № 1 «РЖД», заведующий кафедрой «Железнодорожная медицина» Российской академии путей сообщения. Является основоположником педагогического направления в железнодорожной медицине и её клинических разделов, а также инициатором и организатором 1-й Международной конференции «Актуальные вопросы железнодорожной медицины», прошедшей в Москве в 2004.За время своей карьеры Цфасман получил звание Генерал-директора третьего ранга (1987), а также награду заслуженного деятеля науки России (1995)