В воскресенье, 17 января у берегов Турции в Черном море затонул российский сухогруз.Как сообщает агентство Anadolu, инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере Турции. Глава провинции сообщил, что Синан Гюнер на данный момент ведется операция по спасению 15 членов экипажа, которые находящихся в трёх шлюпках.«Сухогруз под российским флагом затонул у берегов Инкуму. Мы начнем спасать команду из примерно 15 человек, которые оказались в ловушке в трех спасательных шлюпках», - заявил глава провинции Бартын.Как сообщает Синан Гюнер, на данный момент запросили помощи у гражданских судов, и турецкие власти не располагают данными о погибших в результате происшествия с российским сухогрузом.Кроме того, местные власти заявили, что в районе крушения плохие погодные условия, спасателям также сложно работать в таких условиях.