Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) подверглось давлению при сертификации нескольких вакцин от коронавируса.Так, качество препарата Pfizer-BioNTech было поставлено под сомнение, но ряд высокопоставленных представителей ЕС утвердили вакцину, пишет газета Le Monde.Например глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настоятельно указала на необходимость одобрить вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna до конца прошедшего года.\\"С обоими препаратами до сих пор имеются проблемы\\", — цитирует издание сотрудника ЕАЛС.Также отмечается, что утверждение вакцины Pfizer в середине декабря 2020 года было расценено Еврокомиссией как \\"малоприемлемое промедление\\".Le Monde отмечает, что компании, кроме давления, пришлось столкнуться и с хакерской атакой, после чего произошла утечка изученных документов. Представители организации ЕАЛС отметили, что \\"преданные огласке электронные письма отражают имевшие место проблемы\\".Вакцина компании Pfizer была одобрена ЕС в середине декабря и стала первой зарегистрированной Евросоюзом прививкой от коронавируса. После ее применения многие пациенты, в том числе и врачи стали жаловаться на нетипичные симптомы, о которых производитель не сообщал. Так, после вакцинации у некоторых пациентов был зафиксирован паралич лицевого нерва.