Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам, опубликовавшим заранее заготовленные комментарии по ситуации с Алексеем Навальным, уважать международное право и законодательство Российской Федерации.- Хочется сказать господину (советнику президента США Джозефа Байдена Джейку) Салливану, а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии: уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране, - написала Захарова в посте на странице в Facebook.