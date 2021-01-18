В Уголовный кодекс России хотят внести еще одно обстоятельство, отягчающее наказание мошенников. С инициативой изменений выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Соответствующее предложение он направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.Курдесов напомнил, что сегодня в УК уже включено такое обстоятельство, отягчающее наказание, как «совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора». Однако в связи с современными реалиями общественник предложил включить в кодекс еще одну формулировку, касающуюся ложной информации о служебном положении виновного.«С учетом направленности действий данных преступников против лиц пенсионного возраста прошу вас рассмотреть целесообразность дополнения данной нормы в Уголовном кодексе России формулировкой «или при создании виновным ложного представления о своем служебном или должностном положении», что станет условием отягчения наказания для мошенников, массово совершающих преступления под видом сотрудников банков, медицинских работников и так далее», — цитирует текст обращения RT.Напомним, по данным Генпрокуратуры, в первой половине 2020 года рост числа случаев обмана россиян по телефону или через интернет вырос на 76%, передает телеканал «360».