В ближайшие дни мороз начнет постепенно отступать. На Крещение в городе будет все еще холодно, но уже к концу недели температура воздуха поднимется до нуля. Такой прогноз озвучила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.«В начале недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, существенных осадков у нас не ожидается, но будет довольно морозно. Предстоящей ночью в Москве минимальные температуры около -20…-22 °C, по области -25 °C. Завтра дневная температура около -15 °C, что ниже климатической нормы на 8—10 °C, в последующие дни она начнет повышаться, потому что постепенно власть над погодой перейдет к атлантическому циклону», — цитирует синоптика RT.Как отметила Позднякова, 21 января в столице ожидается снегопад и потепление до -5 градусов. А уже к выходным температура воздуха может стать положительной. В субботу, 23 января, в Москве ожидается -2…+3 °C.«То есть среднесуточная температура воздуха за эту неделю изменится на 15 °C, что, конечно, неблагоприятно для метеочувствительных людей», — предупредила синоптик.Кроме того в метеобюро добавили, что в конце недели в Московском регионе ожидается мокрый снег и дожди, передает РИАМО.