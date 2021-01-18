Чем больше стран подключается к вакцинации населения от коронавируса, тем ближе момент, когда заболеваемость в мире пойдет на спад. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что массовые прививки существенно приближают момент победы над пандемией.«Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче, поскольку все больше стран предпринимают шаги по подготовке к массовой вакцинации или уже начали ее проводить, как, например, Российская Федерация», - заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете».При этом эксперт добавила, что пока о победе над вирусом говорить рано. Несмотря на начало вакцинации, людям следует продолжать соблюдать все предписанные меры безопасности: держать социальную дистанцию, использовать индивидуальные средства защиты, соблюдать респираторный этикет и следить за гигиеной рук, в случае необходимости, также придерживаться режима изоляции или карантина.Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье уже начали сворачивать койки для пациентов, больных коронавирусом, из-за снижения числа заболевших и госпитализированных, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».